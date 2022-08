De minissaia, Rafa Kalimann exibe pernas torneadas e chama atenção com a beleza: "Gata"

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann chama atenção na web ao posar com look curto

Redação Publicado em 26/08/2022, às 08h45

Na última quinta-feira, 25, a influenciadora digital Rafa Kalimann (29) roubou a cena na web mais uma vez! Rafa resolveu compartilhar algumas fotos em um estacionamento, e o look da morena chamou a atenção dos internautas.

Através de seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou uma série de fotos 'diferentonas', e aproveitou para mostrar o look escolhido para o dia.

Para o dia, Rafa Kalimann apostou em uma blusa de manga longa bufante e uma minissaia branca, exibindo as pernas torneadas com o look. Além disso, a sandália de amarrações também esteve presente na produção da morena.

"Cansada e bonita", escreveu Rafa na legenda do post, e logo os fãs responderam, ressaltando a beleza de Rafa Kalimann nas fotos.

Nos comentários, fãs e amigos da apresentadora escreveram: "Esqueceu de falar que tá maravilhosa", escreveu um internauta. "Gata demais", disse outro. "Perfeita", ressaltou o terceiro.

Confira o post de Rafa Kalimann:

Beleza de milhões!

Recentemente, Rafa Kalimann elevou a temperatura nas redes sociais com novas fotos de ensaio em clima 'dark'! A famosa, que recentemente fez sua estreia como atriz na série do Globoplay, Rensga Hits!, surgiu deslumbrante com um biquíni mínimo bem cavado com alças brilhantes, exibindo suas curvas perfeitas. Nas imagens, algumas publicadas em preto e branco em seu perfil no Instagram, a namorada do ator José Loreto (38) posou usando óculos escuros.

