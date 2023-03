De micro vestido, Lívia Andrade coloca corpão turbinado para jogo: ''Zero defeitos''

Apresentadora Lívia Andrade coloca corpão torneado em look pequeno e chama a atenção

A apresentadora Lívia Andrade (39) impressionou ao mostrar mais um look usado para trabalhar na Globo. Nesta quinta-feira, 30, a famosa compartilhou uma foto toda arrumada em seu camarim na emissora carioca e chamou a atenção.

Isso porque, a loira apareceu fazendo pose e carão com um look preto nada comportado. De vestido preto bem curtinho, a artista deixou seu corpaço torneado em evidência.

"Tchau tchau RJ", falou ela sobre deixar o estado após cumprir seu trabalho na semana com muito estilo e atitude.

Ao surgir com a roupa nada discreta, esbanjando suas curvas esculturais no camarim, a ex-funcionária do SBT logo arrancou elogios dos seguidores. "Zero defeitos", admiraram os fãs. "Que lookzão top", aprovaram outros o vestido com tecido diferente.

Veja o look ousado de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade mostra bumbum e lábios após procedimentos estéticos

A apresentadora Lívia Andrade resolveu cuidar de sua aparência recentemente e fez vários procedimentos estéticos para ficar com as curvas bem torneadas e a boca hidratada. Na rede social, ela mostrou um pouco do que fez para ficar ainda mais bela sem se exercitar.

Na região dos glúteos, a famosa fez uma intervenção para ficar com eles durinhos sem fazer esforço. Nas costas e barriga, ela recebeu um tratamento com ondas para eliminar gordurinhas e flacidez. "Deu onda", brincou ao surgir deitada.

Em seguida, Lívia Andrade revelou o que faz para ficar com os lábios mais "vivos", com uma cor avermelhada. Esfoliação e uma hidratação com ácido foram feitas na região e o antes e depois foi compartilhado pela artista.

"Uma boquinha cansada", mostrou ela antes de fazer o tratamento. "Boquinha hidratada e macia, gostei!", falou ela. Veja as fotos do momento aqui.