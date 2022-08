De micro saia, Graciele Lacerda ostenta pernões durante viagem fora do Brasil

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, esbanjou beleza com estilo durante noite em Buenos Aires

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), surgiu deslumbrante em novas fotos mostrando onde está com o cantor viajando. Nesta terça-feira, 16, ela publicou cliques curtindo a noite em Buenos Aires, na Argentina, e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

De saia curtinha, meia calça, botas e blusa de frio, Graciele Lacerda desfilou por Puerto Madero com elegância e estilo. Claro que a boa forma da musa fitness se destacou nos registros. Com os pernões à mostra, ela parou tudo.

"Argentina y sus encantos!", escreveu a morena na legenda sobre a viagem que está fazendo com o noivo que é um presente de aniversário que ela deu para o cantor.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros da noite fora do Brasil. "Lindíssima", admiraram os fãs. "Muito elegante", falaram outros.

Nos stories, Graciele Lacerda contou que deu a viagem para Buenos Aires de presente de aniversário para Zezé Di Camargo e que ficarão apenas alguns dias. No ano passado, ela o presentou com uma viagem para Cancún, no México.

Recentemente, a jornalista encantou ao compartilhar um vídeo com momentos inéditos e cheios de romance que viveu ao lado do sertanejo.

O triplex luxuoso de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda em São Paulo

Na rede social, Graciele Lacerda impressionou ao revelar mais um dos ambientes do triplex luxuoso, onde acabou de se mudar em Alphaville, na cidade de São Paulo, com Zezé. Sentada em uma das poltronas de uma das salas do lar gigante, a influenciadora mostrou um pouco da decoração imponente e nada básica do local.

Desde a reforma do imóvel, a noiva do cantor vem impressionando ao exibir um pouco da decoração impecável do lar. Recentemente, ela mostrou alguns dos vasos que enfeitam os ambientes. Além disso, ela também revelou qual é o cantinho que mais gosta de ficar na área externa e que ainda conta com uma piscina. O ponto alto do triplex é a grande suíte do casal, com banheira, sofás e um closet ao lado.

