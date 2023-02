De micro saia e decotão, Paula Fernandes dá show de beleza: ''Bem linda''

Cantora Paula Fernandes surgiu arrasadora usando corselete decotado com botas e chamou a atenção

A cantora Paula Fernandes (38) deu um show de beleza com muito estilo em sua rede social neste sábado, 04, ao publicar uma foto antes de uma apresentação que faria em São Paulo.

Sentada em uma sala luxuosa, a famosa protagonizou o registro de forma deslumbrante e nada discreta. Isso porque, ela apareceu usando um look de estilo sertanejo bem moderno.

De micro saia jeans, corselete branco decotado e botas de cor clara quase até os joelhos, a artista esbanjou beleza com um toque de sensualidade.

"Alooooooo São Bernardo do Campooooo! Tô chegando!", avisou Paula Fernandes para os fãs na legenda da publicação.

Nos comentários do post, a musa sertaneja logo foi coberta de elogios. "Bem linda", admiraram os seguidores. "Vendo você de corselete só me deixa com o coração quentinho por saber que, independente de qualquer fase que você estiver em sua vida, suas origens e sua essência sempre permanecerá", escreveu uma internauta.

Veja o look de Paula Fernandes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes impressiona ao mostrar resultado de tratamento no cabelo

A cantora Paula Fernandes impressionou ao mostrar como está seu cabelo após fazer um tratamento especial para crescimento dos fios. Em sua rede social, ela exibiu o antes e depois de suas madeixas e chocou com o resultado.

Nos stories de seu Instagram, a artista sertaneja gravou fotos de seu couro cabeludo no visor do computador da doutora que cuidou de seu caso para ter mais volume. Contente com a transformação, ela celebrou o momento com os seguidores.

"Olha só o que aconteceu com a minha cabeça... olha isso, isso sou eu, é minha cabeça", exclamou ela toda feliz com os cabelos mais cheios.

"Em choque", escreveu Paula Fernandes ao exibir as fotos comparando seu antes e depois. Inclusive, ela comentou que ficou com os fios mais brilhantes.