De meia calça e blazer brilhante, Viviane Araújo exibe barrigão em foto ousada

Atriz Viviane Araújo roubou a cena ao exibir seu barrigão em ensaio deslumbrante

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 11h23

A atriz Viviane Araújo (47) começou a semana nesta segunda-feira, 18, impressionando em sua rede social ao mostrar mais uma foto do ensaio gestante que fez nos últimos dias.

Dessa vez, a mamãe de primeira viagem apareceu com um look ousado para exibir seu barrigão de 8 meses com Joaquim dentro.

De meia calça rendada, sapatos de salto e um blazer preto brilhante, Viviane Araújo surgiu arrasadora no registro especial.

"Faça o seu melhor! Seja o protagonista do espetáculo da sua vida. Busque recorrentemente a evolução, tenha medo, mas procure soluções. Seja humilde e empático, a arrogância afasta as pessoas e não empodera ninguém. Não hesite pedir ajuda quando precisar, e auxilie também quem necessitar, pois as melhores conquistas acontecem em conjunto. Faça com que cada capítulo da sua vida seja único", começou dizendo.

A musa de Carnaval falou mais. "Almeje alcançar o ápice das mais gigantes montanhas. Não esqueça de como tudo começou, por onde esteve e das pessoas que lutaram ao seu lado. Seja grato! Mais um dia que se inicia... Mais uma chance de recomeçar. Recomece... faça o seu melhor e não se esqueça de colocar Deus à frente de tudo na sua vida, pois somente Ele sabe o que é bom para você", refletiu ela na legenda.

Não demorou para os comentários da publicação se encherem de elogios. "Uau! Lindíssima", exclamaram os fãs. "Meu deus, que arraso", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo exibiu mais cliques do ensaio gestante. Em um dos registros, a famosa apareceu só de roupão em clima de romance com o marido, Guilherme Militão.

Viviane Araújo exibe barrigão em ensaio deslumbrante; veja: