De maiô vermelho, Mariana Rios choca com beleza deslumbrante: ''Olha ela''

Apresentadora Mariana Rios choca ao passar dos limites da beleza ao eleger maiô ousado para dia na piscina

A apresentadora Mariana Rios (37) impressionou com novas fotos em sua rede social neste sábado, 22. Aproveitando o final de semana com sol, a cantora surgiu deslumbrante curtindo uma piscina em grande estilo.

Nos registros publicados pela artista, ela apareceu dando um show de beleza em uma paisagem paradisíaca. Para o momento de relaxamento, a famosa apostou em um maiô vermelho nada discreto.

Vestindo a peça elegante com um toque ousado, Mariana Rios chamou a atenção dos seguidores com os cliques perfeitos. Na legenda do resumo do que está curtindo, ela colocou apenas um coração, demonstrando estar amando o que está vivendo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da musa. "Gata", elogiaram os fãs. "Olha ela", exclamaram outros ao vê-la.

Leia também:Mariana Rios explica o motivo de passar o Carnaval 2023 completamente isolada

Veja as fotos de Mariana Rios:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios dá detalhes sobre sua saída da Rede Globo

A atriz Mariana Rios decidiu revelar o motivo de sua saída da grande emissora carioca Rede Globo, após muitos anos contratada como atriz da casa. Em entrevista ao PocCast, ela deu detalhes sobre a saída.

Após ser escolhida como substituta de Sabrina Sato no comando do reality show “Ilha Record”, Mariana contou que hoje em dia deseja investir mais na carreira de apresentadora do que de atriz.

“Então eu peço demissão. Não é justo comigo e nem com a empresa eu continuar contratada e ficar negando convites para fazer novelas”, revelou. “Os autores daqui a pouco vão ficar com raiva de mim. Meus pais quase me mataram, ‘você é louca de pedir para sair da Globo”, disse Mariana durante o podcast.

Leia também:Mariana Rios fala sobre ser apresentadora do novo reality da Record TV