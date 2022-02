De maiô recortado, Graciele Lacerda empina corpaço em barco

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, roubou a cena ao surgir deslumbrante em roupa de banho no barco do cantor

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 08h25

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), parou tudo com cliques no barco do cantor.

Neste domingo, 20, a musa fitness compartilhou fotos em sua rede social curtindo o dia de sol em alto mar e chamou muita a atenção com o look escolhido para o momento.

Com um maiô sem alça, de cor neon, recortado e com detalhes de corrente, Graciele Lacerda surgiu deslumbrante na ocasião.

Dona de curvas saradas, a jornalista esbanjou boa forma com estilo. "Dia de sol", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a noiva de Zezé. "Maravilhosa, menina", exclamaram. "Linda por dentro e por fora", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda mostrou que repete look e impressionou. Sincera, ela ainda revelou em sua rede social se tem medo de ser trocada por outra.

Veja as fotos de Graciele Lacerda de maiô: