De maiô, Paolla Oliveira se exibe em momento no sol: 'Toda linda'

Ao natural, Paolla Oliveira se exibe ao renovar o bronzeado usando maiô estiloso; veja

A atriz Paolla Oliveira deu um show de beleza natural em uma série de fotos compartilhadas em sua rede social nesta quinta-feira, 08. Aproveitando o dia de folga, a famosa surgiu despreocupada renovando o bronzeado.

Ao natural, sem maquiagem e com os cabelos ondulados, a namorada do cantor Diogo Nogueira surgiu deslumbrante tomando sol. De maiô preto, a artista esbanjou suas curvas esculturais com estilo e chamou a atenção.

"Nos livrar um pouco das máscaras que usamos pra nos mover na vida, abre espaços libertadores em nós! Feriadão sem filtro", disse Paolla Oliveira ao aparecer de cara lavada e sem nenhuma produção especial.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Como pode ser tão linda?", admiraram os seguidores. "Toda linda", falaram. "Foto espontânea, mais linda ainda", babaram outros.

Nas últimas semanas, Paolla Oliveira abriu sua intimidade com Diogo Nogueira e revelou algo inusitado sobre o que ela e o amado sofrem entre quatro paredes. O relacionamento dos dois veio à tona em junho de 2021, quando foram flagrados juntos em público.

Veja as fotos de Paolla Oliveira de maiô:

Diogo Nogueira revela o que fez para conquistar Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira surpreendeu ao contar como conquistou a atriz Paolla Oliveira, que é a sua atual namorada. Ele respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o início do seu relacionamento com a atriz.

Sincero, ele contou que os dois apenas de encontraram e perceberam as semelhanças em suas vidas. “Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta”, disse ele.

E completou: “Na verdade, acho que o dia a dia, o passo a passo, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla”. Recentemente, a atriz também comentou sobre a relação deles. “Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, afirmou ela ao Gshow.