De maiô laranja, Marina Ruy Barbosa rouba a cena em praia na Grécia

Atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza em praia da Grécia e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 13h28

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) impressionou mais uma vez com sua beleza em cliques de viagem pela Grécia.

Neste sábado, 16, a empresária da moda compartilhou fotos na ilha de Mykonos e chamou a atenção ao aparecer usando um maiô laranja.

Com a peça de sua cor preferida, Marina Ruy Barbosa posou plena no local e se destacou com suas curvas perfeitas. "Happy moments", disse sobre estar vivendo momentos felizes.

Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Perfeita", definiram a musa. "Maravilhosa", admiraram outros.

Ainda recentemente, Marina Ruy Barbosa exibiu uma beleza impressionante ao fazer cliques de maiô nas Maldivas. Nos últimos dias, a atriz encantou ao aparecer de vestidinho estiloso na Grécia.

Marina Ruy Barbosa esbanja beleza em praia da Grécia; veja as fotos: