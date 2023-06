De maiô fio-dental, Paolla Oliveira ostenta suas curvas em novas fotos: 'Deusa'

Paolla Oliveira eleva a temperatura das redes sociais ao exibir ensaio fotográfico só com maiô fio-dental

A atriz Paolla Oliveira esbanjou sensualidade ao fazer um novo ensaio fotográfico para as redes sociais. Desta vez, a morena surgiu usando apenas um maiô branco estilo fio-dental enquanto estava sentada em uma pedra de frente para o mar.

Nas fotos, ela deixou à mostra seu bumbum poderoso e destacou as curvas do seu corpo enquanto caprichava nas poses. “Sobre ângulo e perspectiva”, disse ela, que está com 41 anos de vida.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Deusa”, disse um seguidor. “Belíssima”, afirmou outro. “Perfeição existe”, declarou outro. “A mais linda do mundo”, comentou mais um.

Recentemente, o namorado de Paolla Oliveira, o cantor Diogo Nogueira, contou o que fez para conquistá-la. “Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta”, disse ele, e completou: “Na verdade, acho que o dia a dia, o passo a passo, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira fala sobre seus vibradores e relacionamento aberto

Ainda durante a conversa com as apresentadoras, Paolla Oliveira revelou que usa bastante os vibradores quando o amado está viajando. "Eu gosto de vibrador, acho maravilhoso, até porque meu marido viaja, isso é um fato, ficamos muito tempo sozinhos em casa... Então, tem meu parceiro e quando não está, tá tudo certo", disse como faz.

A famosa apontou quais são seus brinquedinhos favoritos. "Animais, borboletinha, elefantinho, ratinho, porquinho... me divirto. Acho maravilhoso poder falar de vibrador. A gente já teve vergonha de tudo. Vibrador fala sobre libertação do desejo da mulher, da gente descobrir o prazer", analisou.