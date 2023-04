De maiô decotado, Juju Salimeni empina corpão e revela realidade: ''De cama''

Juju Salimeni empina corpão em fotos e revela que na realidade está de cama; saiba o motivo

A apresentadora Juju Salimeni (36) chamou a atenção com novas fotos arrasadoras em sua rede social. Nesta quinta-feira, 13, a musa fitness esbanjou seu corpaço treinado em um ensaio ousado e arrancou suspiros dos seguidores.

Nos registros, a ex-panicat apareceu usando um maiô rosa, de modelo recortado, e chocou ao colocar suas curvas torneadas para jogo. Exibindo um decote profundo e seu bumbum empinado, a musa fitness deu um show de beleza e muita boa forma.

"Queria tá assim plena, mas a realidade é quase 1 semana de cama dodói. Mas amanhã tô de volta com tudo! Me deem biscoito pra eu me animar", contou ela sobre seu real estado.

Ao relembrar os cliques para os seguidores, a artista logo recebeu vários elogios como pediu. "Belíssima", admiraram os fãs. "Nossa, gente", exclamaram outros perplexos com a apresentadora.

Veja as fotos de Juju Salimeni:

Juju Salimeni rebate críticas sobre sua religião

A influenciadora digital Juju Salimeni (36) usou as redes sociais, mais uma vez, para rebater críticas sobre sua religião, o Candomblé.

Nos stories de seu Instagram, na quarta-feira, 05, a modelo fez questão de responder um comentário maldoso de uma internauta. Questionada se viraria evangélica para "se salvar" do Candomblé, a musa fitness deu uma resposta bem direta.

"Você pensa em se tornar evangélica, minha linda? Jesus te ama e quer te salvar", disse a internauta na caixinha de pergunta. "Não, amor. Não penso em me tornar evangélica porque sou candomblecista. Jesus me ama, ama você e ama a todos, independentemente da religião. Ninguém precisa ser evangélico para ser salvo. O que salva é o amor, respeito, caridade e bondade", rebateu Juju.

Em outro vídeo, Salimeni, que é filha dos Orixás Iemanjá e Ogum, ainda falou sobre as pessoas dizerem que as religiões de matriz-africana praticam o mal. "Se você diz que sua religião é do bem, por que muitos fazem trabalho pra prejudicar o próximo?", disparou outra seguidora.

"Ôxi, gente. Do mesmo jeito que tem gente que vai na missa e faz mal pro próximo. Tem gente que tá lá no culto pagando de santo e ferrando a vida do outro, traindo, roubando... Gente ruim tem em todo lugar, em todas as religiões! Você pode usar qualquer religião pra fazer o mal. Inclusive, aqueles que estão lá dando seu dinheiro suado, suado, porque os pastores vão dizer que você vai comprar sua vaga no céu. Que Deus só vai te salvar, Jesus só vai te salvar se você pagar. E aí? Isso é ou não fazer mal pro outro?", refletiu a famosa, que no ano passado, fez um desabafo sobre a intolerância religiosa após postar fotos de roupas brancas no terreiro.