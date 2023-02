De maiô com zíper, Flávia Alessandra escandaliza com corpaço fora do comum: ''Musa''

Atriz Flávia Alessandra chocou ao exibir curvas esculturais em fotos de maiô

A atriz Flávia Alessandra (48) deu um show de beleza com estilo com novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 22. Em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, a famosa protagonizou os cliques usando apenas um maiô.

Nos registros arrasadores, a esposa de Otaviano Costa (49) apareceu fazendo várias poses e mais uma vez chamou a atenção com suas curvas bem torneadas.

Vestindo o maiô colorido com zíper na parte central, a loira surgiu poderosa e aproveitou os cliques para interagir com os fãs na web

"Carnaval chegando ao fim... mas a gente sabe que até essa semana acabar ainda tem confete, glitter e muita cor para seguir animando o nosso Brasil, né? Me conta qual a sua vibe por ai! Vai continuar curtindo pelas ruas ou o Carnaval c'est fini e vamos de volta ao trabalho?", escreveu na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da famosa. "Musa", definiram os fãs. "Linda demais", enalteceram outros.

Veja as fotos de Flávia Alessandra de maiô:

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano e largou tudo para ficar com ele

A atriz Flávia Alessandra participou do podcast, Pod Delas e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa.

Segundo a famosa, ela não o conhecia nem acompanhava o trabalho do amado na época. Ao ser chamada para apresentar um evento ao lado dele em um navio, foi então que teve a oportunidade de conhecê-lo melhor a ponto de se apaixonar e largar até um relacionamento com um imóvel comprado para se casar com ele.

"A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.