De maiô colado, Deborah Secco exibe corpaço e decote saltando: ''Perfeita demais''

Atriz Deborah Secco esbanjou silhueta impecável em maiô colado e chamou a atenção com decote marcado

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 07h31

A atriz Deborah Secco (42) deu um show de beleza e boa forma em sua rede social ao compartilhar novos cliques usando roupa de banho. Nesta terça-feira, 13, a famosa surgiu deslumbrante em meio à natureza usando um maiô e impressionou.

Nos registros arrasadores, a atriz apareceu vestindo uma peça nude bem colada, que deixou seu corpaço torneado em evidência e seu decote marcando. Estilosa, Deborah Secco arrematou o look de praia com óculos escuros e uma canga delicada.

"Terça com saudade de praia pode?", disse a artista sobre estar com vontade de retornar para o lugar com natureza e sol.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a musa de elogios ao vê-la toda poderosa de maiô. "Perfeita demais", escreveram os fãs. "Gata", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco parou tudo ao dar zoom em seu bumbum durante um passeio de barco em uma praia no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Em flagra, Deborah Secco impressiona ao exibir corpo real na praia

No início do ano, Deborah Secco foi flagrada em um dia na praia com o esposo, Hugo Moura, e a filha, Maria Flor. Usando um biquíni sem alça, a famosa foi fotografada na areia e saindo do mar de forma natural. Sem maquiagem e pelas lentes do profissional, Deborah Secco exibiu seu corpo real nos cliques.

