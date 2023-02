De maiô cavado, Giovanna Ewbank deixa escapar marquinha: ''Maravilhosa''

Apresentadora Giovanna Ewbank esbanjou corpaço bronzeado em fotos de maiô e deu show de beleza

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) deu um show de beleza no último final de semana ao compartilhar fotos de maiô na praia.

Nos registros no local paradisíaco, com água cristalina, a famosa se destacou sua beleza fora do comum e impressionou ao colocar seu corpaço para jogo em uma roupa de banho cheia de estilo.

Vestindo um maiô rosa estampado, de modelo cavado com recortes, a esposa de Bruno Gagliasso (40) parou tudo ao deixar marquinha de bronzeado escapar.

"Aaaaaah verão, eu te amo tanto", escreveu Giovanna Ewbank na legenda da publicação. Nos comentários, ela logo foi coberta de elogios. "Gata", admirara. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Outra publicação que rendeu vários elogios para a artista foram as fotos de seu filho, Bless (8), que descobriu há algum tempo sofrer de um transtorno sensorial.

Veja as fotos de Giovanna Ewbank de maiô:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso contam como descobriram síndrome do filho

Pisar na grama, sentir cheiros ou tomar um sorvete podem ganhar percepções diferentes. Foi o que aconteceu com o Bless, filho dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Giovanna contou em entrevista ao Fantástico que começou a perceber que tinha alguma coisa diferente na rotina de Bless assim que ele chegou à família, em 2019. O filho é adotivo.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria", relatou a atriz e apresentadora.

“Quando a Giovanna passava a unha nele, isso incomodava muito ele. Tanto que ela cortou as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem algum alimento que ele não gosta, ele sente na hora”, complementou Bruno.