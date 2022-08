De maiô cavado e decotado, Maiara esbanja corpaço em cachoeira

Cantora Maiara chamou a atenção ao compartilhar clique tomando banho de cachoeira com roupa de banho bem cavada

Redação Publicado em 04/08/2022, às 10h20

A cantora sertaneja Maiara (34), da dupla com Maraisa (34), começou o dia nesta quinta-feira, 04, esbanjando beleza com plenitude em sua rede social.

Com um clique na cachoeira, a artista apareceu deslumbrante sentada em uma pedra e se refrescando no local. Usando um maiô estampado, de modelo bem cavado e decotado, Maiara apareceu arrasadora no momento de descanso.

"Bom dia! Seja feliz", disse a famosa ao aparecer renovando as energias em contato com a natureza e calmaria.

Ao protagonizar o clique exibindo seu corpaço escultural com estilo, a sertaneja logo arrancou elogios dos fãs. "Princesa", admiraram. "Tão linda", escreveram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara dá presente para Fernando Zor

Nos últimos dias, a cantora Maiara surpreendeu o namorado Fernando Zor com um presente especial, que na verdade foi uma surpresa que a artista fez antes de viajar. Em sua rede social, o cantor, da dupla com Sorocaba, mostrou o mimo e se mostrou encantado com a atitude da amada.

“Gente, eu não estou acostumado com essas coisas, não. Abri a porta do quarto, aqui, olha o que tinha. Foi a Maiara mesmo que mandou isso aqui. Meu Deus, olha isso, gente. Sempre eu que dou flores para ela. Que coisa mais linda! Obrigado, meu amor! É sério que é para mim? Não estou entendendo, não”, declarou ele surpreendido.

Vale lembrar que Fernando Zor e Maiara anunciaram que reataram o namoro há pouco tempo após mais uma separação. Os pombinhos vivem um relacionamento entre idas e vindas há alguns anos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!