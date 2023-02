De maiô branco recortado, Solange Frazão exibe abdômen marcado: ''Extraordinária''

Na piscina de casa, Solange Frazão esbanjou corpaço impressionante aos 60 anos

A musa fitness Solange Frazão (60) impressionou ao surgir deslumbrante curtindo um dia de sol na piscina de sua mansão em São Paulo. Nesta terça-feira, 21, a famosa compartilhou fotos aproveitando o momento com tranquilidade e chamou a atenção com sua boa forma.

Nos registros, a influenciadora apareceu usando um maiô branco com recortes na barriga e impressionou com seus abdômen bem definido.

"O segredo do sucesso é fazer o pouco que sabe, extraordinariamente BEM! Ótimo feriado. Cuide-se com sabedoria. O segredo do sucesso é fazer o pouco que sabe, extraordinariamente BEM! Ótimo feriado. Cuide-se com sabedoria", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo encheram a artista de elogios. "Arrasando como sempre! Fonte de inspiração! 60 anos parece 45", admiraram. "Você e uma extraordinária por dentro e por fora... amo suas dicas", falou outra.

Veja os cliques de Solange Frazão de maiô branco:

Filhas de Solange Frazão surgem em foto rara com a mãe

A musa fitness Solange Frazão encantou ao compartilhar uma foto rara ao lado de suas duas filhas, Bruna Frazão e Tabatha Frazão. O clique foi publicado pela famosa após ser questionada sobre as herdeiras.

Mãe de duas mulheres e de um homem, Lucca Frazão, a influenciadora revelou um pouco da personalidade das garotas ao ser questionada por uma pessoa se elas são parecidas com ela: fortes e decididas.

"Muito! Fortes, corajosas, decididas... Amo demais!", declarou Solange Frazão sobre as filhas, que são raramente expostas em sua rede social.

Nos últimos meses, a musa fitness encantou ao mostrar como foi o aniversário da neta, Maria Helena, filha de Bruna Frazão. A pequena ganhou um festão temático cheio de fofura.