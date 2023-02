De maiô apertado, Ana Hickmann exibe corpaço escultural: ''Maravilhosa''

Apresentadora Ana Hickmann roubou a cena ao ostentar curvas deslumbrantes em maiô nada discreto

A apresentadora Ana Hickmann (41) deu um show de beleza na rede social nesta quinta-feira, 16, ao surgir deslumbrante usando um look de banho nada discreto. Com seu novo cabelo ruivo, a famosa parou tudo com os cliques arrasadores.

Nos registros, a modelo apareceu vestindo um maiô verde limão bem apertado e uma saída de banho da mesma cor. Com suas curvas em evidência, a ex-loira provou mais uma vez que é dona de um corpaço escultural.

"Bom dia! A vida tem a cor que você pinta - e nesse momento a minha cor é o verde, de esperança", disse Ana Hickmann ao fazer várias poses com a roupa poderosa.

Não demorou para os comentários se encherem de elogios para a apresentadora da Record TV. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Ficou mais linda ruiva", admiraram outros o novo visual da artista.

Veja as fotos de Ana Hickmann de maiô:

Ana Hickmann resgata cachorrinho na estrada: ''Foi deixado pra morrer''

A apresentadora Ana Hickmann emocionou os fãs ao fazer uma boa ação e resgatar um cachorrinho abandonado na estrada.

O marido de Ana, o empresário Alexandre Correa, foi quem registrou o momento em que a comandante do Hoje em Dia pega o animal com sua jaqueta e entra com ele no carro da família.

No registro, publicado em seu Instagram, Alexandre questiona Ana: "Você pegou o animal na rua, né?" Ela responde: "Ele foi deixado pra morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. É um bebê ainda, está machucado. Sabe o que vou precisar? De alguma coisa pra botar no chão pra protegê-lo. Estaciona o carro melhor, porque aqui é perigoso". Em seguida, a famosa completou: "A gente vai te levar pra buscar ajuda. Vou levar ele no veterinário", disse ela, que não revelou se vai adotar o cão.