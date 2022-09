De maiô, Andréa Beltrão começa o dia com exercícios na praia

Aos 58 anos, Andréa Beltrão é flagrada ao fazer natação no mar logo no começo da manhã e exibe boa forma ao surgir só de maiô

A atriz Andréa Beltrão (58) aproveitou a manhã desta terça-feira, 6, para se exercitar ao ar livre. A estrela foi vista ao fazer natação no mar de uma praia no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a estrela usou uma maiô preto e ostentou a sua boa forma ao sair da água antes de se trocar para ir para casa.

Recentemente, Andréa Beltrão contou que não tem medo do envelhecimento e gosta mais de si mesma hoje em dia. "Tenho medo dessa coisa dermatológica, de virar algo que não sou, não me reconhecer. Me acho tão bem... Me olho no espelho e me acho tão bonita. Não penso “nossa, estou com 58 anos”, mas, “pô, estou legal hoje, essa roupa ficou boa”. Muitas vezes, me acho mais bonita hoje", disse ela para o jornal Extra.

Para manter a saúde e a boa forma em dia, a artista da TV Globo não descuida das atividades físicas. "Sou viciada em esporte. Nado no mar, faço ginástica, ioga. Quando dá, corro e jogo vôlei", explicou a famosa.

