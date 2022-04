De maiô, Ana Hickmann recria foto depois de 20 anos e Alexandre Correa baba: ''Cada vez mais linda!''

Apresentadora Ana Hickmann recordou foto de 20 anos atrás e arrancou elogios ao fazer nova versão da imagem

A apresentadora Ana Hickmann (41) impressionou a web, mais uma vez, com sua beleza!

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 14, a artista relembrou um clique feito há 20 anos. Na foto, publicada em seu perfil no Instagram, ela aparece em beira de piscina, usando um maiô preto e óculos escuros.

A famosa também compartilhou registro atual, na mesma pose, recriando a foto antiga, feita pelo amigo Jacques Dequeker, e recebeu chuva de elogios dos seguidores.

"Remake de foto tirada há 20 anos!!! Isso mesmo, já são 20 anos de @anahickmanneyewear. E aí, mudei muito? A Ana de 21 aninhos está muito diferente da Ana de 41? Os dois cliques foram feitos pelo meu amigo @jdequeker, fotógrafo referência no meio da moda. São duas décadas de muito trabalho, dedicação e amor – pensamos em cada detalhe dos óculos, e principalmente na qualidade de cada peça. Daqui 20 anos eu faço a terceira foto!", escreveu Ana Hickmann na legenda da publicação.

O maridão Alexandre Correa, não deixou de exaltar a beleza da esposa: "Consegue estar cada vez mais linda! Te amo. E parabéns pelos 20 anos de sucesso da marca".

"Deusa e deusa!", "Que mara, Ana! De musa para deusa", "Maravilhosa desde sempre", "Diferença das fotos apenas o óculos arrasou", "Achei q era a mesma foto só q a primeira com filtro e a segunda sem filtro", disseram os fãs.

Ana Hickmann surge coladinha com a família

Ana Hickmann encheu seu feed de amor ao mostrar momento ao lado da família. A artista posou em selfie com o marido, Alexandre Correa, e o filho do casal, Alexandre (8), com sorriso estampado no rosto. “Como eu amo foto de domingo com a família”, babou.

