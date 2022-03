De maiô aberto, Juju Salimeni exibe corpaço definido e impressiona

Apresentadora Juju Salimeni compartilhou foto usando roupa de banho aberta e deixou à mostra curvas saradas

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 09h04

A apresentadora Juju Salimeni (35) impressionou com mais um clique cheio de boa forma.

Nesta terça-feira, 29, a ex-panicat compartilhou uma foto usando um maiô aberto e chamou a atenção ao deixar suas curvas saradas à mostra.

Vestindo a peça ousada, Juju Salimeni esbanjou seu corpaço e muita beleza no registro. "Se a tempestade me encontrasse, diria que me reconhece. Somos ambas feitas de força, fúria e emoção", refletiu ela na legenda.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Deusa maravilhosa", admiraram. "Nossa, muito linda perfeita", disseram os internautas.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni celebrou seis meses de namorado ao lado do amado, com quem está morando junto em sua mansão.

Recentemente, em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a famosa contou como foi voltar com a segunda temporada de seu programa após a pandemia e uma depressão superada.

Veja a foto de Juju Salimeni de maiô: