De macacão transparente, Lívia Andrade empina curvas e arrasa

Coberta de brilhos, Lívia Andrade empina corpaço em macacão transparente e dá show de beleza em fotos; veja o look poderoso

A apresentadora Lívia Andrade deu um show de beleza em novas fotos em su rede social. Nesta terça-feira, 05, a famosa compartilhou os cliqus toda produzida nos bastidores do Domingão Com o Huck e impactou com o look escolhido.

Usando um macacão transparente, de cor preta e coberta de brilhos, a ex-SBT ostentou suas curvas esculturais em grande estilo e com muita atitude. A artista não passou despercebida e arrancou elogios dos seguidores.

"Shine bright like a diamond", falou ela sobre brilhar como uma diamante. Nos comentários, os internautas admiraram o charme da musa. "Simplesmente linda", definiram os fãs. "Abalou, respeita a beleza", brincaram.

Ainda nos últimos dias, a integrante do programa de Luciano Huck impactou com fotos na piscina. No último final de semana, ela marcou presença no aniversário de 50 anos de Angélica e surpreendeu com a escolha da roupa para o evento.

Lívia Andrade chora por causa de Silvio Santos na Globo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao derrubar algumas lágrimas durante o Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana. Ela se emocionou ao ver a homenagem de Tiago Abravanel para seu avô, Silvio Santos, no palco da atração. O artista participou da Batalha do Lip Sync e dublou as músicas que seu avô cantou no passado. Ao ver o show, Lívia se emocionou.

Logo depois do show, a câmera mostrou Lívia Andrade com a maquiagem borrada por causa das lágrimas e ela aproveitou para se declarar para o ex-patrão. Vale lembrar que ela trabalhou com Silvio Santos durante muitos anos no SBT.

“Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito louco que deu na minha cabeça agora. Sisi, eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver. Estar aqui em um domingo… A gente falar de domingo é falar de Silvio. Foram mais de 10 anos ali do lado dele. Quando o auditório pegou o pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada”, disse ela.