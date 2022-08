De macacão recortado, Graciele Lacerda revela barriga desenhada em look

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção ao exibir curvas saradas em look com recorte

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), impressionou nesta quinta-feira, 04, ao compartilhar fotos de um ensaio profissional que protagonizou de forma deslumbrante.

Usando um macacão preto bem elegante com um recorte na região da barriga, a musa fitness deixou sua boa forma evidente no look. Com o abdômen descoberto, ela mostrou ser dona de curvas torneadas e até desenhadas.

"Registros de um trabalho lindo que amei fazer! E quando eu amo as fotos, tem overposting mexmooo!

E bora de presentinho pros meus seguidores?! Então vou escolher duas pessoas para receber um mimo! Quanto mais comentários mais chances hein! Ahhh e não esquecem de curtir!", interagiu com os internautas.

Nos comentários, os seguidores logo responderam à noiva do sertanejo com muitos elogios. "Perfeita", admiraram. "Lindona", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciel Lacerda encantou ao compartilhar fotos de um ensaio feito na companhoa de Zezé Di Camargo. O casal fez fotos e até gravou anúncios juntos.

O triplex de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Na última segunda-feira, 01, Graciele Lacerda impressionou ao revelar mais um dos ambientes do triplex luxuoso, onde acabou de se mudar em Alphaville, na cidade de São Paulo, com Zezé. Sentada em uma das poltronas de uma das salas do lar imenso, a influenciadora fitness mostrou um pouco da decoração imponente e nada básica do local.

Desde a reforma do imóvel, a jornalista vem impressionando ao revelar um pouco da decoração luxuosa do lar. Recentemente, ela exibiu alguns dos vasos que enfeitam os ambientes. Além disso, ela também revelou qual é o cantinho que mais gosta de ficar na área externa e que ainda conta com uma piscina. O ponto alto do triplex é a grande suíte do casal, com banheira, sofás e um closet ao lado.

