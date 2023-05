De look verde, Jade Picon se surpreende nos bastidores de 'Travessia'

Influenciadora digital Jade Picon aposta em look verde para mais um dia de gravação e mostra coincidência em set de filmagens de 'Travessia'

A influenciadora digital Jade Picon (21) encantou os seguidores na terça-feira, 02, ao compartilhar seu look do dia para as gravações da novela Travessia, que está na sua reta final.

Em seu perfil no Instagram, a atriz, que dá vida a personagem Chiara no folhetim de Gloria Perez, dividiu com seus fãs que optou pelo cor do visual segundo a soma dos números do dia. Nas imagens, ela aparece a caminho do trabalho enquanto dirigia ao som da música Interesseira, da cantora Luísa Sonza (24).

Ao chegar no estúdio, Jade se deparou com o local iluminado na mesma cor que usava e comentou sobre a coincidência, ou não, mostrando o set de filmagens."Hoje! Tuuuuudo verde :) 02/05/2023 2+5= 7 2+0+2+3= 7 77 Acordei, vi a soma da data e coloquei uma roupa com a cor do meu ano pessoal… chego no estúdio e adivinha a cor que está. Coincidências que talvez não sejam coincidências", escreveu Jade ao legendar a publicação.

Jade Picon exibe fotos dos bastidores na reta final de 'Travessia'

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon agitou as redes sociais ao abrir um álbum de fotos com imagens dos bastidores das gravações da reta final da novela Travessia, da Globo. A personagem dela, Chiara, está grávida e a barriga vai crescer quando a história tiver uma passagem de tempo nos capítulos da última semana.

Nas imagens, Jade apareceu exibindo a barriga postiça de grávida nos cenários da novela. “Barriguinha da Kiki vai começar a aparecer essa semana. Ansiosa para vocês verem tudo que eu estou gravando nessa reta final da novela”, disse ela.

Na trama, Chiara está grávida do seu primeiro filho com Ari (Chay Suede). Porém, ela não quer ficar com a criança e faz planos de doar a criança para outra família logo após o nascimento. O pai dela, Guerra (Humberto Martins), ainda não sabe o plano da filha e acredita que vai conseguir crirar o neto como se fosse seu filho.