De look transparente, Maiara cobre intimidade com adesivo: ''Ninguém me segura''

Após surgir sem aliança, cantora Maiara cobre a intimidade com adesivo em look ousado e chama a atenção

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu neste sábado, 14, ao compartilhar fotos usando um look muito ousado. Após surgir sem aliança nos últimos dias, a famosa posou nos registros cheios de atitude mandando um recado.

Com a roupa toda preta e a camisa transparente, a artista sertaneja causou ao apertar o decote e cobrir a intimidade com adesivos. Na legenda, Maiara se mostrou muito segura de si e falou sobre ser uma mulher livre.

"Ninguém segura uma mulher segura…” Pronta para o show de Santa Bárbara do Tugúrio-MG", escreveu ela. Nos comentários, os internautas logo ficaram admirados com a cantora. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Simplesmente quebrou a internet, gata demais", elogiaram os seguidores.

Nos últimos dias, Maiara surgiu deslumbrante com um look todo preto e com transparência. Para completar o visual, ela pintou as minhas de vermelho e ostentou o cabelão ondulado. Nas imagens, ela deixou as mãos à mostra e revelou que não estava usando a aliança de compromisso.

A sertaneja usava uma aliança para representar o seu namoro com o cantor Matheus Gabriel. Porém, a ausência do anel em sua mãe levantou os rumores de que eles podem ter se separado. Por enquanto, eles não se pronunciaram se continuam juntos ou não.

Maiara e Maraisa lamentam tiroteio em show

As cantoras Maiara e Maraisa levaram um grande susto durante um show que faziam na cidade de Palmas, no Tocantins, na madrugada desta sexta-feira, 6. Uma confusão começou no meio da plateia após uma briga e terminou com um tiroteio. Algumas pessoas ficaram feridas e um adolescente de 17 anos morreu ao ser baleado. Depois do susto, a equipe das cantoras se pronunciou por meio de um comunicado.

Na mensagem, as cantoras lamentaram o ocorrido. “É muito triste presenciar cenas como essas. Um risco para quem está trabalhando, como nós e nossa equipe, e principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertir e ficam tão vulneráveis”, disseram.

Então, a equipe das sertanejas informou que elas não se machucaram. “Na madrugada de 6 de outubro, a dupla Maiara e Maraisa se apresentou na Praça dos Girassóis, em Palmas, no aniversário de 35 anos do Estado do Tocantins. Uma festa linda para celebrar, mas infelizmente a cena de violência e uso de arma de fogo se repetiu, colocando milhares de pessoas em risco. A dupla estava no palco há uma hora e 15 minutos quando teve de ser retirada, isso aconteceu por volta das 3h da madrugada. Quanto à dupla e à produção, felizmente ninguém se feriu”, informaram.