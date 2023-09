De look transparente, Jojo Todynho revela corpaço poderoso: ''Tá linda''

Em look vazado, Jojo Todynho revela como está seu corpo após quase dois meses de cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho deu um show de beleza e poder ao compartilhar um novo clique em sua rede social nesta quinta-feira, 28. Toda arrumada e usando um look transparente em um ensaio, ela refletiu sobre estudar Direito.

Na faculdade para se formar na área, a funkeira então usou o clique arrasador para sobre a profissão escolhida. Recém-operada do estômago, Jojo Todynho revelou um pouco de suas curvas ao posar com a roupa vazada.

"Notas sobre uma Estudante de Direito. Ela é advogada, promotora, delegada em construção. Ela é o que quiser no seu sonho não tem revogação. Permita-se sonhar com o seu futuro, todos os dias", escreveu na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Tá linda", admiraram os fãs. "Ela é incrível", enalteceram outros.

Com quase dois meses de cirurgia bariátrica, Jojo Todynho já vem exibindo seus resultados nas fotos na rede social. Recentemente, ela desabafou ao surgir passando mal após se alimentar. A famosa está se adaptando com o novo tamanho do estômago e deu detalhes de como está sendo sua dieta.

Jojo Todynho se irrita com críticas sobre seu corpo

A cantora Jojo Todynho rebateu os comentários sobre o seu corpo após compartilhar uma série de fotos de biquíni na praia. Irritada com as opiniões acerca de seu físico depois da cirurgia bariátrica, ela não ficou quieta e se impôs.

A funkeira e futura advogada então iniciou o vídeo falando para as pessoas se informarem sobre o procedimento no estômago e seus resultados. Por estar perdendo peso gradualmente, Jojo Todynho então disparou que se esperasse ficar com as curvas bem diferentes de uma hora para a outra, ela teria optado por lipoaspiração.

"O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", falou.

"Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião... Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode tá falando da vida de alguém, cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estresse", disparou irritada com os comentários.