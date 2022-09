De look todo recortado, Gizelly Bicalho mostra o bumbum e quase revela demais: ''Furacão''

Ex-BBB Gizelly Bicalho apostou em roupa toda aberta e chocou ao deixar à mostra quase tudo

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 10h01

A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) parou tudo ao compartilhar fotos neste domingo, 18, usando um look muito ousado. Exibindo quase tudo, a advogada fez a temperatura subir.

Nos registros, a famosa fez várias poses e quase revelou demais. Vestindo as peças cheia de recortes, a ex-BBB exibiu sua barriga chapada e seu bumbum empinado na calça com transparência.

De cabelão e maquiagem cheia de brilho, Gizelly Bicalho surgiu deslumbrante nas fotos. "look de ontem", mostrou detalhes da produção cheia de atitude.

Ao esbanjar seu corpaço mais magro no look nada discreto, a influenciadora logo arrancou elogios dos seguidores. "Furacão", definiram os fãs. "Sabe arrasar", disseram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)

Ex-BBB Gizelly Bicalho faz harmonização facial e perde 15 kg

No início do ano, Gizelly Bicalho surpreendeu ao exibir o resultado da harmonização facial que fez para mudar sua aparência. A grande mudança ficou no olhar e na boca da advogada.

Nos últimos meses, Gizelly Bicalho perdeu cerca de 15 kg e revelou como fez para alcançar seu objetivo.

"Foram 15 kg de gordura que eliminei e ganhei de massa magra. Eu estava com 30% de gordura, hoje eu tenho 15%", disse ela ao site Contigo!, e completou: "Quando eu falo que vou fazer alguma coisa, ninguém me segura [...] Se eu falo que não vou comer, ninguém vai me fazer comer".

