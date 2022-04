De look todo 'rasgado', Danielle Winits deixa à mostra corpaço e impressiona: ''Musa''

Atriz Danielle Winits apostou em macacão cheio de aberturas e causou com produção cheia de atitude

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 13h47

A atriz Danielle Winits (48) causou com um look bem ousado!

Nesta sexta-feira, 08, a loira compartilhou fotos de uma produção que fez para a reestreia de um musical e impressionou com a escolha da roupa.

Com um macacão preto todo "rasgado", Danielle Winits exibiu seu corpaço com muito estilo ao combinar a peça com uma jaqueta prata brilhante e acessórios.

"Só queria o look de ontem da reestreia do musical @donnasummemusical pra sextar hoje depois da minha peça @amentirabr", escreveu ela na legenda dos post.

Já nos comentários da publicação não faltaram elogios para a famosa. "Musa", admirara. "Perfeita", disseram outros fãs.

Ainda recentemente, Danielle Winits roubou a cena na rede social ao compartilhar uma foto usando um biquíni fio dental.

Veja o look ousado de Danielle Winits: