De look recortado, Yasmin Brunet deixa barriga sarada à mostra em clique

Modelo Yasmin Brunet chama atenção na web ao aparecer com vestido justinho recortado e recebe chuva de elogios dos fãs

A modelo Yasmin Brunet (34) roubou a cena nas redes sociais ao publicar nova foto em que aparece exibindo sua beleza!

Nesta quinta-feira, 04, a gata deixou os seguidores babando ao posar usando um look todo preto em clique arrasador em seu feed no Instagram.

De vestido justinho ao corpo, que evidenciou suas curvas perfeitas, a loira deixou parte do seu shape à mostra com o visual recortado nos seios e na cintura e completou o look com bota de cano longa acima do joelho.

Apostando no carão, a musa escreveu na legenda do post: "Vem comigo". Na noite de quarta-feira, 03, ela ainda surgiu poderosa dublando Regina George, personagem do filme Meninas Malvadas.

Solteira desde o fim do casamento com Gabriel Medina (28) em janeiro deste ano, Yasmin reclamou que ninguém "chega" nela quando vai a eventos e baladas: "Eu querendo viver um romance, mas ninguém chega em mim quando eu saio… galera pode chegar".

Confira o clique sensual de Yasmin Brunet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet se revolta com matéria sobre separação de Medina

Yasmin Brunet foi acusada de ainda não ter superado o término com Gabriel Medina e não escondeu a revolta ao ver a divulgação da notícia, detonando o portal responsável pela matéria. “Sete sinais de que Yasmin Brunet não superou o fim do casamento com Gabriel Medina”, dizia a chamada da notícia. Indignada, a loira disparou: “Matéria vergonhosa e machista. Até quando vão continuar com essa palhaçada olhando só para um dos lados?”, disse ela.

