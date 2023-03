De look micro, Maraisa cobre o essencial e exibe corpão com brilho: ''Perigosa''

Cantora Maraisa impressionou ao exibir corpaço escultural em conjuntinho brilhante de tamanho mínimo

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), chamou a atenção com suas últimas fotos compartilhadas na rede social neste domingo, 05. Isso porque, a famosa surgiu arrasadora com um look nada discreto.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu cobrindo apenas o necessário com um conjuntinho brilhante de tamanho micro.

De top e saia brilhantes, Maraisa deu um show de beleza e brincou. "Só a cara é de perigosa, mas se você conseguir amolecer esse coração, vai ver que é mansa igual uma gatinha e vai ser muito amado…", falou ela para uma possível paquera.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a musa. "Simplesmente maravilhosa", disseram os fãs. "Como pode ser tão linda assim", babaram outros.

Nos últimos dias, a cantora Maraisa surpreendeu com seus registros fitness. Na academia, a artista roubou a cena ao malhar cheia de estilo, exibindo sua barriga desenhada.

Veja as fotos de Maraisa usando look brilhante:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa curte viagem luxuosa com os irmãos

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, curtiu uma viagem luxuosa na Itália, nos Alpes Trentino. Além de estar acompanhada de sua irmã gêmea, a famosa mostrou que o irmão delas, Marco César, também estava junto.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu deslumbrante pronta para esquiar. Usando um macacão estampado, a famosa posou deslumbrante em meio à paisagem sem defeitos e chamou a atenção ao publicar uma foto rara com o irmão.

"Alpes Trentino", escreveu Maraisa sobre o dia esquiando na neve. Nas fotos, além de esbanjar estilo, ela mostrou um resumo do que fizeram no local.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento de férias da cantora. "A mais linda de todas", elogiaram os fãs. "Que delícia", falaram outros. Veja as fotos aqui.