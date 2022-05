De look micro e botas no joelho, Graciele Lacerda ostenta pernões em show

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, esbanjou beleza e estilo ao levar suas cachorrinhos para show do cantor

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 08h34

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), levou fãs especiais para acompanharem o show do cantor neste domingo, 29!

Em sua rede social, a musa fitness mostrou que as cachorrinhas, Mia e Joly, foram prestigiar a apresentação do papai em Gaxupé, Minas Gerais.

"Hoje o Mô terá uma plateia especial! Mia e Joly vieram assistir o show", compartilhou Graciele Lacerda fotos com as pets cheias de fofura.

Além da duplinha de pelos, a influenciadora também chamou a atenção ao surgir toda estilosa com mais um de seus looks. Com um vestido verde militar curtinho, meia calça preta e botas no joelho, a famosa esbanjou beleza e seus pernões torneados.

Nos comentários da publicação, os seguidores não deixaram de elogiar o trio. "Que amor", disseram. "Lindezas", falaram outros.

Ainda recentemente, Graciele Lacerda parou tudo em sua rede social ao surgir de biquíni mostrando sua cinturinha fina e pernas saradas.

Graciele Lacerda encanta ao surgir com suas cachorrinhas em show de Zezé; veja: