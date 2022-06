De look justo e botas brilhantes, Naiara Azevedo exibe corpaço arrasador

Cantora Naiara Azevedo deixou curvas evidentes em look colado e arrancou elogios

A cantora Naiara Azevedo (32) chamou a atenção com um novo clique em sua rede social!

Neste domingo, 19, a ex-BBB compartilhou uma foto no espelho usando um look bem colado e impressionou com suas curvas torneadas.

De calça bem justa e cropped, Naiara Azevedo fez pose para o espelho e mostrou todo seu estilo ao combinar a roupa com botas douradas.

"Lets Bora ?!?!? #camarim Machacalis-MG", escreveu a cantora contando que estava prestes a se apresentar em Minas Gerais.

Nos comentários da publicação, a famosa foi coberta de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Absoluta", falaram outros.

Ainda recentemente, Naiara Azevedo impressionou ao mostrar seu bumbum saltando em um look de frio.

