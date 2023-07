De look branco, Maraisa deixa barriguinha à mostra e causa: 'Surreal'

Maraisa deixa corpaço à mostra ao apostar em cropped e shortinhos brancos; veja

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, caprichou no look para gravar com o sertanejo Gusttavo Lima. Nesta terça-feira, 04, a famosa compartilhou fotos toda produzida para o momento e chamou a atenção com sua escolha.

Vestindo um conjuntinho branco, composto por cropped e shortinhos, a sertaneja deixou à mostra suas curvas sequinhas. De barriga de fora, Maraisa, que sempre compartilha seus treinos na academia, deu um show de boa forma e muita beleza.

"Dia de participar da gravação do DVD do @gusttavolima, que honra! Obrigada pelo convite, é sempre uma alegria encontrar com você, amigo. E já sabemos que vem hit por aí, né?! Segura a ansiedade…", contou ela sobre o trabalho.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram impactados com a cantora. "A mulher mais linda desse mundo", disseram. "Você de branco é surreal", admiraram outros.

Nos últimos dias, Maraisa assumiu seu novo namorado, o empresário Fernando Mocó, com quem apareceu em clima de romance em uma reunião entre amigos. Antes, ela já havia compartilhado uma selfie apaixonada.

Maraisa choca com antes e depois após transformação radical

Nesta semana, uma fã da dupla de Maiara e Maraisa, gerou polêmica na web ao fazer uma comparação do visual de Maraisa antes da fama. Isso porque a internauta resolveu fazer uma montagem com duas fontes da cantora mostrando a diferença gritante entre uma fase e outra da artista.

Dona de um estilo de dar inveja, Maraisa surge na primeira foto usando um top e uma calça justinha prata. A produção escolhida pela musa destacou sua cintura fininha. Já no segundo clique, a sertaneja deixou os fãs surpresos com o rosto natural e sem nenhum procedimento no início da carreira.

"Agora eu tenho certeza que não existe pessoa feia, existe pessoa sem dinheiro", legendou Lopes a postagem que virou assunto na web e foi replicada em diversas contas no Instagram. Totalmente diferente, o visual Maraisa impressionou os fãs que não pouparam reações diante da mudança.

“Ela sempre foi linda desde de nova, só mudou o nariz e a boca, certo ela com o dinheiro que tem”, apontou uma. “linda de qualquer jeito”, elogiou outro. “As pessoas com "dinheiro estão ficando com a mesma ‘cara’ “, opinou um terceiro. "Gente eu achava elas lindas kkkkkkkk agora só tá dentro do “padrão” da sociedade", analisou mais um.

Vale ressaltar que Maraisa faz dupla sertaneja com a irmã gêmea, Maiara. Discreta em relação sua vida amorosa, a morena sempre arranca elogios dos seguidores ao compartilhar sua rotina de exercícios na academia.