De look branco justíssimo, Solange Frazão choca com corpaço mega torneado: ''Maravilhosa''

A musa fitness Solange Frazão (59) deu um show de boa forma com muita elegância e estilo em novas fotos publicadas em sua rede social. Nesta segunda-feira, 21, a famosa iniciou a semana arrancando elogios ao aparecer deslumbrante em uma série de cliques.

Nos registros publicados pela influenciadora, ela apareceu arrasadora usando um look branco bem colado ao corpo.

Exibindo um pouco de sua barriga sarada e de suas pernas mega torneadas, Solange Frazão parou tudo com tanta beleza.

"Pra essa semana: esteja inteiramente FOCADA em seus planos, objetivos e sonhos que não sobre absolutamente nem um segundo para ouvir reclamações, críticas ou que haja arrependimentos. Siga sua meta sem mi-mi-mi", encorajou ela na legenda da publicação.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a famosa. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Que linda mulher", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Solange Frazão chocou ao posar vestindo um maiô minúsculo. Prestes a completar 60 anos, ela provou que está mais sarada do que nunca.

