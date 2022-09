De lingerie, Ticiane Pinheiro esbanja corpaço torneado aos 46 anos

Apresentadora Ticiane Pinheiro fez ensaio de lingerie e impressionou com curvas deslumbrantes

Redação Publicado em 06/09/2022, às 09h27

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) impressionou ao mostrar um pouco dos bastidores de um ensaio de lingerie que fez nesta segunda-feira, 05, para uma marca de roupa íntima. Usando várias peças, ela deu um show de beleza e boa forma.

Nos vídeos compartilhados em seus stories no Instagram, a comunicadora da Record TV surgiu deslumbrante, toda arrumada para os cliques da campanha, e chamou a atenção com suas curvas esculturais.

Usando apenas joias, calcinha, sutiã e até um roupão meio aberto, a esposa de César Tralli (51) esbanjou um corpaço torneado de tirar o fôlego. Fazendo várias poses, a famosa deu um show de beleza e boa forma no momento.

Ainda nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro impressionou ao exibir detalhes em seus stories do festão de aniversário que fez para a filha mais velha, Rafaella Justus, comemorar seus 13 anos em grande estilo com as amigas em São Paulo.

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Recentemente, a apresentadora Ticiane Pinheiro participou do podcast PODDELAS, onde acabou fazendo algumas revelações sobre sua vida pessoal. Durante a conversa, ela relembrou um término decisório que teve com César Tralli e até comentou se deseja ter mais filhos por meio de inseminação artificial.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber sentir falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

