De lingerie, Paolla Oliveira revela corpaço real em bastidor de ensaio

17/11/2022

A atriz Paolla Oliveira (40) compartilhou em seus stories nesta quinta-feira, 17, um pouco dos bastidores de um ensaio de uma campanha que está participando. Em um hotel do Rio de Janeiro, ela apareceu deslumbrante fazendo o trabalho.

Em um dos vídeos, a famosa chamou a atenção ao aparecer usando uma roupa íntima cheia de estilo. De calcinha e sutiã, a namorada de Diogo Nogueira (41) exibiu suas curvas exuberantes enquanto tomava um café.

Durante a pausa, Paolla Oliveira aproveitou para recarregar as energias com a bebida e roubou a cena ao mostrar seu corpaço real sem retoques.

Enquanto ainda estava de bob no cabelo e colocando os brincos, a atriz foi gravada durante o momento e deu um show de beleza com naturalidade. "Café não costuma falhar", falou ela ao degustar a bebida para continuar o trabalho.

Ainda no último final de semana, a famosa se destacou na rede social ao aparecer com uma fantasia de heroína para um ensaio da Grande Rio. Cobrindo apenas o necessário, ela causou ao exibir sua boa forma aquecendo para o Carnaval do próximo ano.

