De lingerie, Luísa Sonza causa ao abaixar a calcinha: 'Uma deusa'

De frente e de costas, Luísa Sonza causa ao se exibir de lingerie no banheiro

A cantora Luísa Sonza parou tudo neste sábado, 17, ao compartilhar fotos arrasadoras. Em um banheiro, a artista apareceu apenas de lingerie e chamou a atenção ao se exibir em vários ângulos no local.

Vestindo a roupa íntima, de cor preta e rendada, a musa deu um show de beleza ao esbanjar suas curvas esculturais com ousadia. Luísa Sonza se mostrou na banheira e fez a temperatura subir ao ameaçar tirar a calcinha.

"Say yes to heaven, say yes to me", falou ela em inglês a frase, "fale sim para o paraíso, fala sim para mim". Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a loira. "Uma deusa", definiram. "Minha pressão caiu umas três vezes", brincaram.

Ainda nas últimas semanas, Luísa Sonza arrancou mais elogios ao publicar uma série de cliques de biquíni. Usando um modelo finíssimo, ela não passou despercebida.

Veja as fotos de Luísa Sonza de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Aos 24 anos, Luísa Sonza choca ao revelar sua rotina de sono e desabafa sobre sua saúde

A vida dos cantores não é fácil! Luísa Sonza usou suas redes sociais para expôr um perrengue que passa por causa da rotina de shows: seu sono completamente desregulado.

Nos Stories do Instagram, a dona do álbum DOCE22 publicou um videozinho no qual apareceu deitadinha em sua cama, provavelmente tentando -sem sucesso- adormecer.

“Fazer muito show antes de tudo significa estragar completamente o seu sono para sempre. Eu não consigo dormir bem (direto sem acordar por pelo menos seis horas) e nem ter uma hora para dormir e acordar”, começou.

“O sono é completamente desregulado e mesmo que eu consiga dormir, eu acordo exausta porque os horários são todos errados e picados. Cantores e gente que trabalha nas madrugadas, estamos juntos. Só a gente sabe o que acontece com nosso sono e consequentemente, nossa saúde”, refletiu a artista ao final.