De fio-dental, Virginia Fonseca abre momento de intimidade na beira da piscina

Esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca exibe corpo escultural ao descolorir pelos na beira da piscina; veja!

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a quinta-feira, 08, de sol e feriado para promover um momento de autocuidado e beleza! A esposa do sertanejo Zé Felipe se jogou no bronzeamento e curtiu seu momento de lazer à beira da piscina na mansão da família.

Nas imagens publicadas por através de seus Stories no Instagram, a mãe de Maria Alice e Maria Flor, surge com um biquíni azul bem cavado passando um produto descolorante nas pernas e braços, ao exibir toda a sua beleza natural na web. Em seguida, Virginia surge deitada em uma espreguiçadeira enquanto se esbalda em um delicioso banho de sol.

Ainda, após diversos boatos, Virginia Fonseca resolveu fazer teste de gravidez após suspeitar de estar esperando seu terceiro bebê."Galera, eu fiz teste, vocês tavam tanto falando na minha cabeça, fiz teste antes de ontem, deu negativo, só to com fome mesmo", declarou ela.

++ Virginia Fonseca ostenta abdômen sarado ao surgir de biquíni e minissaia: "Que perfeita"

VEJA O STORY DE VIRGINIA FONSECA:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revela conversa importante com Zé Felipe: ‘Disposta’

Há algumas semanas atrás, Virginia Fonseca revelou que não dispensa mudar radicalmente de vida ao lado da família. Em entrevista com o colunista Leo Dias, ela contou que já teve uma conversa importante com o marido sobre o destino do casal. “Ainda nada certo, mas se for preciso estou super disposta a ir. Isso foi algo que o Zé sempre quis, então se for para ir mesmo, faremos de tudo para dar certo. Ainda não batemos o martelo”, contou ela.

Vale ressaltar que Virginia Fonseca é uma youtuber e influenciadora digital nascida em Connecticut, nos Estados Unidos. Começou a sua carreira na internet quando criou o seu canal no Youtube, em 2016, onde dá dicas de moda e beleza, além de mostrar a sua rotina nas redes sociais, que só crescem a cada dia.