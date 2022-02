De fio dental, Paolla Oliveira esbanja sensualidade e empina o bumbum em Noronha: ''Furacão de beleza e simpatia''

Atriz Paolla Oliveira ostentou seu corpão em fotos de ensaio feito durante viagem com Diogo Nogueira para Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 11h36

A atriz Paolla Oliveira (39) elevou a temperatura e chamou atenção dos fãs na web!

A gata deixou os seguidores babando na noite de quinta-feira, 03, dia de TBT, em fotos feitas durante ensaio fotográfico em viagem para Fernando de Noronha na companhia do namorado, Diogo Nogueira (40).

Nas imagens, feitas na Praia do Bode e publicadas no Instagram, a artista posou deslumbrante esbanjando sua beleza em frente ao Morro Dois Irmãos, cartão-postal da ilha. Usando um biquíni dourado, combinando com o pôr do sol, a gata, que está em meio às gravações da nova novela das sete, Calma e Coragem, exibiu seu corpaço e deixou suas tatuagens à mostra.

Em um dos registros, Paolla Oliveira aparece de lado, exibindo seu bumbum redondinho e as pernas torneadas. "Fotos novas da @paollaoliveirareal... Brilhando no por do sol!", escreveu o fotógrafo Iaponã na legenda da postagem.

"Não tenho estrutura pra tanta beleza", "Perfeição", "Moça bonita", "Furacão de beleza e simpatia", "Que deusa", "Musa", "Meu Deus, como é linda", "Benza Deus", elogiaram os fãs em mensagens nos comentários.

Diogo Nogueira se derrete pela namorada, Paolla Oliveira

Recentemente, Diogo Nogueira publicou uma foto romântica da viagem do casal para a ilha paradisíaca. Os dois surgiram com sorrisão no rosto e o sambista se declarou: "Quando alguém te faz rir desse jeito já era! Boa semana!!!".

Vale ressaltar que Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assumiram o namoro em julho do ano passado, após terem sido vistos juntos no Rio de Janeiro no fim de junho.

Confira os cliques sensuais de Paolla Oliveira: