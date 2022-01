De fio dental, Monique Alfradique aumenta a temperatura em praia na Bahia

Atriz Monique Alfradique arrasou ao postar foto tirada durante férias na Bahia

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 09h33

A viagem da atriz Monique Alfradique (35) por diversas regiões paradisíacas da Bahia continua rendendo em suas redes sociais.

No Instagram, a artista da TV Globo compartilhou mais uma foto das suas férias no Nordeste e aumentou bastante a temperatura na web.

Usando um biquíni branco fio dental, a loira esbanjou boa forma durante um passeio de marco pela praia. "Axé!", legendou a famosa.

Repórter do programa gastronômico Mestre do Sabor, a atriz Monique Alfradique deverá voltar para as novelas em Além da Ilusão, a próxima trama das 18 horas da Globo.

Confira o corpão da atriz Monique Alfradique!