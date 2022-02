De fio dental, Karin Hils surpreende ao mostrar corpo real em Ilha Bela

Ex-integrante do Rouge, Karin Hils surpreende ao mostrar curvas de biquíni em Ilha Bela

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 14h46

A cantora Karin Hils (43) recentemente virou notícia em suas redes sociais ao compartilhar uma nova e poderosa sequência de fotos.

Com um biquíni cor de rosa e fio dental, a ex-integrante do grupo Rouge exibiu as curvas e o bumbum em forma em seu perfil oficial no Instagram.

Animadíssima com a viagem para Ilha Bela, no litoral Norte de São Paulo, a atriz divulgou na web diversos registros das suas férias perto do mar.

Com trancinhas nos cabelos e o seu típico sorrisão no rosto, Karin Hils esbanjou beleza e foi elogiada pelos fãs na internet. "Lindíssima e poderosa!", escreveu um deles.

Em abril, Karin Hils voltará para os palcos com uma nova temporada do musical Donna Summer, espetáculo teatral que já emocionou e divertiu muitas plateias ao longo dos últimos meses.

Veja a boa forma da Karin Hills!