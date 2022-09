De fio-dental, Gracyanne Barbosa exibe o bumbum poderoso no pole dance

Gracyanne Barbosa esbanja sensualidade ao colocar o bumbum para jogo durante aula de pole dance com look ousadíssimo

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 09h21

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar um novo vídeo de sua aula de pole dance. No final de semana, ela foi fazer a sua rotina de exercícios e caprichou na escolha do look ousado.

Nas imagens, a esposa do cantor Belo (48) colocou o bumbum para jogo ao usar uma calcinha fio-dental e uma meia-arrastão. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis da estrela e arrancou suspiros dos fãs.

“Sunday Bumday dançante, de uma aula mara. Mesmo perdida, amei muito esse lookinho mara”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa ganha declaração de amor de Belo

Há poucos dias, o cantor Belo comemorou o aniversário da esposa, Gracyanne Barbosa com uma declaração de amor nas redes sociais. Ele falou sobre a importância dela em sua vida.

"Niver do amor da minha vida!! Te amo mais que tudo meu tudão, minha maravilhosa!! Você é luz na caminhada de muitos! Quero mais 100 anos com você. Peço a DEUS que te dê muita saúde e paz o resto estarei aqui lado a lado pra buscar contigo guerreira!! Minha novinha. Você ensina a todos da sua família o significado do verdadeiro AMOR!! Felicidades muitas felicidades, pois você merece o mundo", contou.