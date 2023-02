De fio dental a asa delta: Veja fotos dos biquínis favoritos de Jade Picon

Influenciadora, Jade Picon compartilha fotos dos modelitos favoritos em seu perfil do Instagram

Com mais de 21 milhões de seguidores, a influenciadora Jade Picon (21) sempre deixou claro seu gosto por moda, em especial com biquínis para curtir o verão. No ar em Travessia, a empresária já foi clicada diversas vezes com os modelos mais diferentes, usando desde fio-dental a asa delta, até amarrações ousadas e correntes nos conjuntos das cores mais diferentes.

No verão de 2023, a ex-participante da 22ª edição do Big Brother Brasil passou a mostrar as paisagens e praias do Rio de Janeiro. Agora, no elenco da novela das 21h da Globo, ela passou a morar na capital carioca para se dedicar ao trabalho na trama de Gloria Peres, em que interpreta a jovem Chiara, noiva de Ari (Chay Suede) e filha de Guerra (Humberto Martins).

A irmã mais nova de Léo Picon (25) costuma surgir com modelos diferentes. A jovem costuma apostar em conjuntos que combinem entre si, em sua maioria sem estampas. As cores são as mais diferenciadas entre si: desde tons neons até biquínis totalmente brancos ou pretos. Porém, ela também já investiu em estampas como o animal print, imitando as listras de uma zebra.

Durante sua estadia no BBB 22, ela também lançou tendência ao aparecer usando um biquíni de crochê. Não demorou muito para que o modelo lilás com flores coloridas fosse replicado por fãs da influenciadora e encontrado em diversos lugares disponíveis para compra na internet. Além disso, ela também investe nas tendências do verão em sua marca própria, e costuma compartilhar os cliques usando os maiôs e biquínis da loja em seu perfil.

A também empresária já foi flagrada diversas vezes treinando nas areias das praias da cidade. Ela costuma aparecer jogando futvôlei e fazendo treinos para fortalecer a musculação. Nesta quarta-feira, 8, ela foi vista junto a um guarda costa, contratado para acompanhar seu treino na praia da Barra da Tijuca.

CONFIRA ABAIXO FOTOS DA INFLUENCIADORA: