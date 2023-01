De férias, Ticiane Pinheiro chama atenção ao exibir corpaço em foto de biquíni: "Deusa"

A apresentadora Ticiane Pinheiro exibiu a boa forma nas redes sociais e ganhou elogios dos seguidores

Nesta quarta-feira, 18, Ticiane Pinheiro (46) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique de sua viagem.

A apresentadora está curtindo as férias na Bahia, e para aproveitar os últimos dias de descanso, ela publicou no feed do Instagram uma foto em que aparece fazendo pose apenas de biquíni.

"Curtindo meus últimos dias de férias nesse paraíso", escreveu a artista, esbanjando toda sua beleza e boa forma.

As curvas e a barriga sarada de Ticiane chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Lindona", disse uma seguidora. "Uma deusa linda e maravilhosa", escreveu outra. "Ela é deslumbrante", afirmou uma fã.

Recentemente, a loira postou nas redes sociais uma sequência de fotos de sua viagem em família. Nas imagens, ela surge ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli (51), e das duas filhas, Rafaella (13) e Manuella (3), e aproveitou para se despedir da primogênita, que vai curtir o resto das férias com o pai, Roberto Justus (67).

"Dias incríveis e muito especiais com você aqui meu amor @rafapinheirojustus. Agora aproveite o restinho das férias com seu pai. Já estamos com muitas saudades! Te amamos muito!!! Boa viagem", escreveu ela.

Confira a foto de Ticiane Pinheiro de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

