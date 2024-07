De férias, Patrícia Poeta chama atenção ao renovar o bronzeado: "Lindíssima"

A apresentadora Patrícia Poeta ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma nova foto curtindo as férias em Ibiza

Patrícia Poeta arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao compartilhar um novo registro das suas férias. A apresentadora, que comanda o programa 'Encontro', da TV Globo, está em Ibiza, na Espanha.

Na foto publicada no feed do Instagram, a famosa aparece deitada, renovando o bronzeado. Para o momento de lazer, ela optou por óculos escuros e chapéu. "Sol + ar = solar. Do jeitinho que eu gosto", afirmou a jornalista na legenda da publicação.

Os fãs rapidamente encheram a postagem de elogios. "Bicha bonita", escreveu a ex-BBB Beatriz Reis. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Mulher bonita", afirmou outra. "Lindíssima como sempre", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais um.

Vale lembrar que Patrícia anunciou sua ausência no encontro no último dia 5. "Queridos, hoje saio de férias. Trabalhar, com amor, é preciso. Mas descansar é essencial também. Tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele", disse ela, que está sendo substituída por Tati Machado e Valéria Almeida.

Confira:

Patrícia Poeta mostra os bastidores da comemoração do programa 'Encontro'

Patrícia Poeta usou as redes sociais para mostrar os bastidores do programa 'Encontro'. No último dia 4, ela comemorou dois anos à frente da atração matinal e para comemorar a data especial, recebeu vários famosos no jardim dos Estúdios Globo em São Paulo. No feed do Instagram, a apresentadora postou um vídeo mostrando a sua equipe preparando o espaço para receber os convidados e fez um agradecimento.

"2 anos! O tempo voou! Só tenho a agradecer pela oportunidade de fazer o que amo, de trabalhar com colegas queridos e competentes e de me comunicar com milhões de brasileiros que acompanham o Encontro, diariamente. Gratidão pela companhia e pelo carinho, pessoal! Isso não tem preço! E obrigada a todos que fizeram esse dia 4 de julho ainda mais especial! Parabéns, família Encontro! Vocês são demais! Até amanhã!", escreveu. Confira!