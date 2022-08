De cropped, Tici Pinheiro deixa cinturinha fina em destaque: ''Styling''

Em produção arrasadora, apresentadora Ticiane Pinheiro deixa cinturinha fina em destaque e bronzeado rouba a cena

Não é novidade que a apresentadora Ticiane Pinheiro (45) nunca decepciona quando o assunto é estilo! Na noite da última quarta-feira, 25, a ex-modelo chamou a atenção das brasileiras ao compartilhar uma sequência de registros em suas redes sociais mostrando um visual todo preto!

Pronta para mais uma gravação, a loira não decepcionou ao optar por uma blusa no estilo cropped com mangas e uma calça cintura alta que mesclou perfeita com suas botas. Dando destaque para a sua beleza e bronzeado, ela completou o vestimento com uma produção glow e madeixas soltas.

Sem muita cerimônia, ela dispensou a legenda no Instagram e apenas disse: "Styling", disse ela na postagem ao detalhar as peças em poses nada discretas e repletas de atitude.

Suas admiradoras, é claro, não pouparam declarações nos comentários da publicação. ''Cada dia mais linda!", afirmou uma internauta. "Você é maravilhosa", disse outra. "Eu amo seu estilo! Amei esse look todo", destacou uma terceira.

Ainda nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro celebrou a marca de 16 anos na Record TV e relembrou sua carreira na emissora.

