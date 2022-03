De cropped, Thais Braz deixa curvas e corpão sarado em evidência: ''Gata''

Ex-BBB Thais Braz postou uma série de cliques de cropped branco e corpão sarado roubou a cena

Redação Publicado em 22/03/2022, às 10h51

A ex-BBB Thais Braz (28) deixou seus admiradores apaixonados com mais um clique de parar o trânsito.

Repleta de estilo, a cirurgiã dentista postou uma sequência de registros que remete a moda dos anos 2000s. Para a ocasião, escolheu um cropped branco que destacou as suas curvas e o seu abdômen sarado.

Não deixando os acessórios de lado, ela optou por completar o visual com um óculos de sol retrô e um corrente de brilhantes na cintura que mesclou com a calça cintura alta com desenhos floridos.

"Básica", escreveu ela.

Os admiradores da influenciadora, é claro, não pouparam declarações na postagem. "Você é maravilhosa", dispararam. "Gata demais", continuaram. "Perfeita é apelido", apontaram.

Ainda recentemente, o ex-BBB Gui Napolitano (31) e Thais Brazforam clicados em clima de romance durante um show em São Paulo.

Thais Braz postou uma série de cliques de cropped branco e corpão sarado roubou a cena: