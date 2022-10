De cropped, Luciana Gimenez abaixa calça e ostenta barriga sarada: ''Perfeição''

Apresentadora Luciana Gimenez esbanja sensualidade em fotos ousadas de calça jeans e cropped preto com amarrações

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 07h14

A apresentadora Luciana Gimenez (52) roubou a cena nas redes sociais na noite de terça-feira, 18, ao publicar cliques ousados!

Na sequência de imagens postadas pela artista, ela aparece ostentando o corpão escultural ao posar de jeans e um top preto com amarração, marcando sua cintura fininha e deixando à mostra o abdômen sarado.

De óculos escuros, a famosa esbanjou sensualidade nos registros ao surgir fazendo carão e abaixando a calça. Luciana ainda compartilhou uma mensagem positiva com os seguidores e colecionou chuva de elogios com as fotos.

"E quando disserem que você não pode fazer algo, vá lá faça! Mostre para eles que estão errados e que não podem te limitar. Uma despretensiosa noite de terça mais que perfeita para um jantar e por o corpo para jogo. Porque eu posso, sim! Durmam bem pessoal", disse Luciana ao legendar o post.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios. "Linda como sempre", "Gostosa", "E essa barriguinha", "Maravilhosa", "Gata demais", "Perfeita, perfeição, gostosa", "Boneca", "Linda demais", destacaram os fãs.

Confira Luciana Gimenez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez exibe corpão de frente e costas

Luciana Gimenez impressionou com novas fotos curtindo sua viagem em Curaçao. Nesta segunda-feira, 17, a famosa publicou cliques aproveitando o dia ensolarado na praia e roubou a cena com suas curvas torneadas. Nos registros publicados pela ex-modelo, ela apareceu de frente e de costas usando um biquíni estampado nada discreto. Além do desenho da peça, ela ainda tinha correntes e era de modelo fio-dental, o que deixou o bumbum da musa em evidência. Fazendo poses de frente e de costas, Luciana Gimenez deu um show de boa forma e beleza no local. Isso porque, ela ostentou seu corpaço escultural enquanto se refrescava nas águas cristalinas do local paradisíaco.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!