De cropped, Isis Valverde abusa da transparência e ostenta curvas perfeitas

Atriz Isis Valverde surge com look ousado todo preto e exibe barriga sarada em selfie no espelho

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 12h39

A atriz Isis Valverde (35) roubou a cena nas redes sociais e encantou os fãs no domingo, 09, ao exibir uma produção impecável all black!

Em seu perfil no Instagram, a famosa, que viverá a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976) nos cinemas, surgiu deslumbrante em uma foto ousada. No clique, feito em frente ao espelho, a gata apostou no carão ao posar de lado, usando um top sem alça de couro preto, calça e botas de cano alto.

A artista postou série de fotos de alguns momentos da noitada e ao legendar a publicação, compartilhou um poema com os fãs.

“Começa a haver meia-noite, e a haver sossego, Por toda a parte das coisas sobrepostas, Os andares vários da acumulação da vida… Calaram o piano no terceiro andar… Não ouço já passos no segundo andar… No rés-do-chão o rádio está em silêncio…", iniciou ela no texto.

Confira o look ousado de Isis Valverde:

