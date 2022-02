De cropped, Giovanna Ewbank surge em cenário paradisíaco e brinca com meme: ''Botei e reagi, gente!''

Apresentadora Giovanna Ewbank entrou na brincadeira de meme do cropped e surgiu deslumbrante em fotos com look rosa

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 14h10

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) entrou na onda de um dos memes do momento nas redes sociais!

Nesta terça-feira, 8, a esposa de Bruno Gagliasso (39) compartilhou uma sequência de registros em que aparece em um lugar paradisíaco.

Nas imagens de tirar o fôlego, publicadas em seu feed no Instagram, a loira posou andando de bicicleta e usando um look todo pink, de cropped e saia. Em um dos cliques, ela empinou seu bumbum redondinho e ostentou as curvas perfeitas. Esbanjando o bom humor, Gio Ewbank brincou com o meme.

"Botei e reagi, gente!", escreveu a musa ao legendar a publicação, usando a hashtag "reage, mulher".

"Comprando 10 croppeds agora mesmo pra ver se reajo", se divertiu o ator Julio Rocha nos comentários. "Que beleza", destacou uma fã. "Maravilhosa, deusa, linda", babou outra. "Perfeição!", disse uma terceira.

Bruno Gagliasso posta clique após volta às aulas do filho

Bruno Gagliasso exibiu como foi a volta às aulas do herdeiro, Bless (7)! Ainda se acostumando com o retorno à escola, o pequeno ficou cansado depois de ir à escola e acabou tirando um cochilo com o pai. "Boa noite que hoje foi a volta das crianças pra escola e aqui em casa tá tudo assim...", disse o papai babão, que também tem Titi (8) e Zyan (1) com Gio.

"Lindos do meu coração", "É lindo demais o amor desses dois meu Deus", "Essa família é maravilhosa. Que Deus abençoe sempre suas vidas com muita saúde pra todos", destacaram os fãs.

Confira os lindos cliques no post divertido de Giovanna Ewbank: