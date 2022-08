De cropped, Carla Diaz abre a jaqueta e esbanja estilo com look jeans

Atriz Carla Diaz aposta em conjunto moderno de calça e jaqueta jeans e top branco e arranca elogios dos seguidores na web

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 11h31

A atriz Carla Diaz (31), que está se preparando para novo trabalho nos cinemas, encantou os seguidores ao compartilhar mais um visual super estiloso na web!

Na noite de quarta-feira, 17, a loira surgiu deslumbrante em vídeo publicado no Instagram, usando um look moderno quase todo jeans.

No registro, a ex-BBB surgiu poderosa exibindo o conjunto de calça e jaqueta jeans com estampa colorida da estrela de cinema de Hollywood e um dos maiores ícones da cultura pop Marilyn Monroe (1926 - 1962) na parte de trás. Com o casaco aberto, a famosa ainda completou o visual com um cropped, sandália de salto e bolsa brancos.

"Toda obsessão por jeans", escreveu Carla Diaz na legenda, em inglês.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Maravilhosa!", "Perfeita", "Divaaa", "Que look perfeito Carlinha", "Lindeza", "Look de milhões", "Arrasou no look", "Mais e linda demais", "O closeeee, amo", "Sempre arrasando", elogiaram.

Carla Diaz de look jeans:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz muda o visual para viver personagem nos cinemas

Recentemente, Carla Diaz mostrou que mudou o visual para papel nos cinemas! Após interpretar Suzane Von Richtofen nos filmes A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, a artista vai viver Lulli no filme Rodeio Rock, ao lado do cantor Lucas Lucco (31). A ex-BBB revelou que deu uma transformada nos cabelos para as gravações do longa, que tem estreia prevista para 2023. Para o novo filme, Carla está fazendo equitação. Recentemente, ela surgiu em cima de um cavalo em vídeo publicado nas redes sociais.

